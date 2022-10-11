Несколько поселков в Карелии остались без света из-за коммунальной аварии

Электроснабжение нарушено в Медвежьегорском районе Карелии.

Из-за коммунальной аварии без света остались жители нескольких населенных пунктов в Медвежьегорском районе. Это дома на улицах Нефтебаза и Кирова, а также на станции Вичка; поселок Челмужи, деревни Сергеево, Волозеро, Тихвин Бор;

села Толвуя и Шуньга.



Без электричества сидят жители Медвежьегорска: свет погас в домах по улицам Артемьева и К. Маркса, а также в поселке Лавас-Губа.



Ведутся восстановительные работы. Вопросы - по телефону ЕДДС: 8 (814-34) 5-22-71, говорится в сообщении паблика «Медвежьегорск Типичный».