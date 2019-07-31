Несколько районов Петрозаводска временно оставят без электричества

Временное прекращение энергоснабжения связано с профилактическими работами на объектах сетевого хозяйства, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 1 августа, с 10.00 до 16.00 предусмотрено отключение электроэнергии на улице Лесопильной в Соломенном.

В пятницу, 5 августа, с 12.00 до 16.00 подача электричества будет приостановлена в Зимнике, Средней деревне, на Бараньем берегу и в СОТ "Лазурный Берег".

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".