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Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам

Новости. Экономика
16:04, 24 Апреля 2020
фото: © Tele2
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Tele2 создал особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны.

В "Доме по другим правилам" Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Зайти "в гости" в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

В виртуальном доме оператора восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Tele2 вместе с партнерами выбрали самый востребованный контент. В лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу. Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института "Стрелка". Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждет зрителей в кинозале, тренировки с фитнес-инструкторами клуба "Комета Black" проходят в тренажерном зале, концерты-квартирники – в гараже, мастер-классы – на кухне, соревнования по мобильному киберспорту – в игровой. На любое мероприятие можно позвать друга, отправив ему приглашение в мессенджер.

В онлайн-доме Tele2 можно как найти записи уже прошедших спортивных или музыкальных событий, так и посмотреть трансляции с интересными гостями. С посетителями интернет-пространства встретятся шеф-повара московских и петербургских гастрономических мест, среди которых "Горыныч", "Северяне", Noor Electro, El Copitas. Серия эфиров позволит не только научиться готовить блюда или коктейли из меню, но и пообщаться онлайн, что может заменить визит в гости в период вынужденной самоизоляции.

На террасе для абонентов Tele2 будут появляться новые предложения от партнеров бонусной программы "Больше", которые доступны клиентам оператора. Также в диджитал-пространстве собран лучший контент от Мультимедиа Арт Музея, из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull.

"Дом по другим правилам" Tele2 – атмосферное диджитал-пространство с душой. Всех гостей встретит Миа – искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. В пространстве Tele2 гости смогут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является.

Когда хозяева и гости "обживутся" в онлайн-пространстве, Tele2 пригласит всех на новоселье. 1 мая в диджитал-доме пройдет живой концерт популярной группы. В гости к музыкантам придут артисты и создадут в доме атмосферу настоящего новоселья. Площадка Tele2 станет не просто сайтом в интернете, а местом, куда можно "зайти" после работы, пообщаться и познакомиться с интересными людьми.

С началом карантина в интернете появилось много бесплатных возможностей: развлекательные и образовательные ресурсы предоставили пользователям свободный доступ к содержимому. В обилии контента легко потеряться, ссылки на него разрознены и зачастую требуют выполнения дополнительных условий. Tele2 поменяла правила, собрав на одной онлайн-платформе качественный и разнообразный контент. Это позволит людям найти развлечение по интересам, переключиться и снова почувствовать себя частью сообщества. "Дом по другим правилам" продолжит принимать гостей и после окончания периода самоизоляции.

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