Несостоявшийся 60-летний биржевой брокер из Карелии отдал мошенникам почти 2 миллиона рублей

Пенсионер из Петрозаводска нашел в интернете предложение легкого и быстрого преумножения дохода и попался на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением об хищении денег обратился 60-летний горожанин. Мужчина объяснил, что на протяжении недели расставался с крупными суммами, думая, что получает прибыль от онлайн-инвестиций.

Началось всё с того, что в конце августа петрозаводчанин обнаружил в интернете предложение лёгкого и быстрого способа приумножения дохода. Он оставил заявку на сайте, после чего ему перезвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил сотрудничество. «Менеджер» убедил собеседника установить на телефон программу, с помощью которой можно в любое время приобретать акции различных компаний и самостоятельно отслеживать состояния инвестиций.

Житель карельской столицы выполнил продиктованные по телефону рекомендации, в том числе зарегистрировал электронный кошелёк, куда перевёл 15 тысяч рублей. «Финансовый брокер» сказал, что этого недостаточно, и вынудил мужчину оформить кредит на 1 миллион рублей. Всю сумму необходимо было сразу же перевести на счёт. На следующий день звонившие убедили своего собеседника взять долговые обязательства в размере 450 тысяч рублей и вновь вложить в акции.

Однако после этой транзакции онлайн-кошелёк оказался заблокированным, а на электронную почту мужчины пришло письмо о том, что для возобновления работы счёт нужно застраховать на сумму почти 7 тысяч долларов. Тогда начинающий брокер отправился в банк и взял кредит ещё на 460 тысяч рублей. Когда он произвёл оплату, ему позвонил «менеджер» и пояснил, что собеседник внёс деньги не на тот счёт. Только тут житель Петрозаводска понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в правоохранительные органы. Причинённый злоумышленниками ущерб составил 1 миллион 946 тысяч рублей.

В настоящее время по статье «мошенничество», возбуждено и расследуется уголовное дело.