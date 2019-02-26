Несовершеннолетние девушки украли из ТЦ в Петрозаводске одежду

В полицию Петрозаводска обратился управляющий одного из отделов ТЦ на Лесном проспекте с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Продавец остановила двух несовершеннолетних девушек и вызвала полицию.

Подростки рассказали, что, пока продавец разговаривала с покупателем, они спрятали кроссовки, футболки и джинсы в рюкзаки и направились к выходу. Общая стоимость похищенного превысила 12 тысяч рублей. По словам подозреваемых, они не собирались перепродавать вещи, а хотели носить их сами.

На девушек завели уголовные дела. Они находятся под подписками о невыезде.