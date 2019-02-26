Несовершеннолетние девушки украли из ТЦ в Петрозаводске одежду

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В полицию Петрозаводска обратился управляющий одного из отделов ТЦ на Лесном проспекте с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Продавец остановила двух несовершеннолетних девушек и вызвала полицию.
Подростки рассказали, что, пока продавец разговаривала с покупателем, они спрятали кроссовки, футболки и джинсы в рюкзаки и направились к выходу. Общая стоимость похищенного превысила 12 тысяч рублей. По словам подозреваемых, они не собирались перепродавать вещи, а хотели носить их сами.
На девушек завели уголовные дела. Они находятся под подписками о невыезде.
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