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Несовершеннолетние заключенные в Карелии выбрали лучшего игрока в настольный теннис

Новости. Общество
10:15, 25 Ноября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Турнир по настольному теннису прошел в СИЗО-2, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках популяризации здорового образа жизни сотрудники СИЗО-2 организовали для несовершеннолетних, содержащихся под стражей, символичный турнир по настольному теннису.

"Подобные мероприятия способствуют профилактике нарушений установленного порядка содержания в СИЗО и обеспечивают организацию досуга несовершеннолетних", – прокомментировал мероприятие заместитель начальника СИЗО-2 Артем Распутин.

Ранее малолетние заключенные в Карелии отметили День доброты.

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