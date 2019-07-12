Несовершеннолетний горе-угонщик по пути в Петрозаводск совершил два преступления

Подросток угнал автомобиль и скрылся с места ДТП, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступил звонок от жительницы поселка. Она рассказала, что, приехав на работу утром, оставила автомобиль у здания, а в обеденное время обнаружила его отсутствие на парковке.

Автомобиль был найден на соседней улице со следами ДТП. Свидетель рассказал, что видел за рулем автомобиля подростка, который после аварии скрылся в направлении федеральной автодороги. Его разыскали на трассе, он шёл пешком в сторону Петрозаводска.

Молодой человек рассказал, что заметил ключи в замке зажигания автомобиля, чем и воспользовался. Уехать ему далеко не удалось, на соседней улице он не справился с управлением и съехал в кювет.

В отношении 17-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.