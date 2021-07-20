Несудимых молодых жителей Карелии приглашают на службу в Чечню за 42 тысячи рублей

Росгвардия продолжает отбор кандидатов для прохождения военной службы территории Чеченской Республики с местом дислокации в Грозном.

По информации управления Росградии по Карелии, служить молодые люди будут в Чечне по контракту.

Требования к кандидатам:

- возраст от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости и привлечения к уголовной ответственности;

- образование основное общее (9 классов);

- физически развитые.

Денежное довольствие от 42 тысяч рублей – в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Уволенные по несоблюдению условий контракта не рассматриваются. Предпочтение к кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания (повара).

Социальные гарантии:

- перспектива получения жилья за счет накопительной ипотечной системы в любом регионе РФ;

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования в высших военных образовательных организациях;

- страхование жизни и здоровья;

- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).

Призыв осуществляется только через Петрозаводск. Прибыть в город необходимо для проверки документов, прохождения военно-врачебной комиссии и других мероприятий, связанных с призывом на военную службу по контракту.

Узнать всю интересующую информацию можно в Управлении Росгвардии по Карелии по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22. Также можно позвонить по телефону 8(8142)35-35-77 или отправить письмо на электронную почту petrovma85@list.ru.