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Нет денег на детей: почти половина россиян от 18 до 45 лет хотят оставаться бездетными

Новости. Общество
20:40, 01 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Rawpixel.com
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Эксперты выяснили, что основной причиной отказа обзаводиться потомством стала нехватка денег.

Почти половина россиян молодого и среднего возраста (46% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет) не намерены заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за последние два года бездетные россияне и россияне с детьми сформировали два разнонаправленных тренда. С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (до 60%), а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась (до 25%).

По данным исследования, наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, - сложное финансовое положение (24%). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из-за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные - из-за того, что не имеют партнера.

Авторы исследования подчеркнули, что средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, - 58 тыс. рублей. При этом в различных социально-демографических группах по-разному оценивают величину требуемого дополнительного дохода. Например, жителям крупных городов нужно в 1-1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тыс. против 48 тыс. рублей), а самая значительная разница - почти в 2 раза - наблюдается между оценками молодежи и людей среднего возраста (36,5 тыс. против 67 тыс. рублей).

"Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка", - прокомментировала результаты замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По ее словам, государство старается стимулировать рост рождаемости в стране, например, размер выплат семьям при появлении ребенка регулярно увеличивается. Регионы также активно поддерживают семьи с детьми, причем, не только при рождении, но и в подготовке самих детей к детскому саду и школе, отметила она.

Национальное агентство финансовых исследований - один из крупнейших в России исследовательских центров. Опрос НАФИ проводился в конце августа - начале сентября 2020 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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