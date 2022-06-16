«Нет поводов для паники»: в Петрозаводске справляются с поломками новых троллейбусов

Троллейбусное управление просит петрозаводчан не беспокоиться из-за неисправностей, которые выявляются в ходе эксплуатации новых троллейбусов.

«Городской транспорт» отреагировал на проявляющие в соцсетях жалобы на недостатки троллейбусов, закупленных для муниципального предприятия весной. В троллейбусном управлении не смогли не прокомментировать домыслы пассажиров о том, что в Петрозаводск поставили «секонд-хенд» из других городов, а на предприятии не умеют обслуживать современную технику.

Как пишут в официальном паблике «Городского транспорта», троллейбусы приобретены на бюджетные средства по результатам открытого аукциона, информация о котором доступна в Интернете. В случае выявления неисправностей завод по гарантии, которая действует 2 года, их устраняет.

«Факт протечки на троллейбусе с номером 415 будет проверен, будет составлена и направленна на завод соответствующая рекламация. Аналогичный факт уже был выявлен и устранен специалистами завода на другом троллейбусе. Сделаны фото и троллейбуса с номером 413. Незначительная неисправность была устранена мастером без эвакуации в Депо в течение десятка минут», — рассказали в Троллейбусном управлении.

В управлении отметили, что троллейбус, особенно новый, является сложным транспортным средством, в ходе эксплуатации которого могут выявляться различные неисправности и отказы.

«Причин для этого много. В настоящее время эксплуатируется 16 троллейбусов, которые выходят практически на все маршруты города. Соответствующие службы предприятия производят своевременное обслуживание, а в случае выявления отказов или неисправностей, в консультации с заводом или с участием его специалистов, устраняют их. Это естественный производственный процесс. Для паники или домыслов нет никаких оснований», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, троллейбусы могут пустить в новые микрорайоны Петрозаводска.