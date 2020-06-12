"Нет уже больше никакого Ефремова": актер извинился перед семьей погибшего водителя (ВИДЕО)

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения родственникам погибшего в аварии водителя Сергея Захарова и пообещал им помощь.

Запись обращения Михаила Ефремова опубликована на канале "Гражданин Поэт" 12 июня.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - сказал Ефремов

Актер пообещал оказать помощь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, - заявил он. Актер также пояснил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить", - сказал актер.

Он заявил, что не намерен пытаться избежать ответственности.

"Знаю, многие думают, что меня как артиста будут "отмазывать". Нет, "отмазываться", включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела", - заявил Ефремов.

"Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", - заявил он.

Автокатастрофа с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Машина актера вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров получил многочисленные травмы и умер в больнице.

По данным прокуратуры, актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении Михаила Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. По делу о незаконном сбыте наркотиков Ефремов проходит свидетелем.

Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона? Опрос "Столицы на Онего" доступен по ссылке.