Нетребко выложила откровенные фото с пляжа

Оперная певица Анна Нетребко в прозрачном топе показала роскошные формы.

Как пишет KP.RU, Анна Нетребко проводит отпуск с семьей в Италии. 47-летняя оперная прима постоянно делится с поклонниками фотографиями с отдыха. На этот раз звезда порадовала публику пикантными фото и видео с пляжа небольшого курортного городка Лидо ди Езоло близ Венеции.

"И была гроза...", - лаконично подписала снимок Анна Нетребо. На фото знаменитость предстала в мини-шортах и белом прозрачном топе. Знаменитость произвела фурор своим видом. Поклонники, привыкшие видеть свою любимицу в шикарных платьях с умопомрачительным декольте, не нарадуются, глядя на новый образ звезды, которая выглядит, как школьница. Артистка прыгает на фоне ночного неба с грозой.

Публикации вызвали ажиотаж в комментариях: "Моя мама говорила, что за такие ноги мужчины всегда убивались", "Какая стройная, какие ноги! Космос", "Ах, вот про эти ноги, где весь мир подождет", "Аннушка, огонь", "Восхитительны, как всегда!", Фигура - бомба, шикарная!", "Анна, вы повелительница молний! Это круто! Вы можете своим голосом владеть не только нашими сердцами , но и небесами!", "Демоническая женщина", "Богиня в шортах!".

Кстати, Анна Нетребко не раз заявляла, что полностью довольна своей фигурой. Все разговоры о лишнем весе она тут же пресекает и добавляет, что не собирается изнурять себя диетами. Певица не посещает спортивный зал, а также не равнодушна к калорийным блюдам. В перерывах между репетициями и концертами она изучает все новые рецепты и с удовольствием готовит. "Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как похудел/поправился. Народ! Ты меня забодал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии!" - сказала, как отрезала не так давно знаменитость.