890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Стали известны подробности нелепого ДТП с лежащим на дороге пешеходом в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 10:21
Парикмахер из Карелии перевела деньги неизвестным, попросившим подготовиться к корпоративу
04.10.2022 17:20
Артур Парфенчиков: «Карелия выполнила задание по частичной мобилизации»
04.10.2022 14:13

Нетрезвый юноша ударил в голову полицейского и попал под уголовное преследование

Новости. Криминал
11:55, 05 Октября 2022
фото: © Сергей Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Следкома Карели завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. Его обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, в одну из июльских ночей 2022 года нетрезвого молодого человека на одной из улиц Питкяранты заметил полицейский. Юноша нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью.

Страж порядка пояснил, что в действиях злоумышленника усматривались признаки мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сотрудник полиции решил составить административный протокол и передать нетрезвого юношу законному представителю.

Тогда молодой человек ударил полицейского по голове и попытался сбежать. В момент задержания он нанес еще один удар кулаком полицейскому в лицо. По заключению эксперта причиненные сотруднику телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд, пишет пресс-служба Следкома Карелии. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
28.09.2022, 09:07
Пассажиры такси в Петрозаводске должны быть готовы к возможной даче объяснений по поездке
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии
03.10.2022, 10:49
Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
В Карелии обсудили перспективы экспортной деятельности
04 октября 2022 года состоялась конференция «Экспорт: тренды и перспективы. Лучшие окружные практики», а также расширенное заседание экспортного совета при главе Республики Карелия.
«Куда вы дели полтора миллиона рублей?»
04.10.2022 13:39
Новая Древлянка: оцениваем благоустройство и выясняем, что там строят прямо сейчас
04.10.2022 09:48
Пять вопросов об уплате налогов в условиях мобилизации
30.09.2022 17:39
Дом с жильцами уходит под воду
28.09.2022 10:59
По соседству с преступниками
27.09.2022 09:43
Объявлена мобилизация: как это будет
21.09.2022 16:24
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2022 13:20
Без политики
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.