Нетрезвый юноша ударил в голову полицейского и попал под уголовное преследование

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Следкома Карели завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. Его обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, в одну из июльских ночей 2022 года нетрезвого молодого человека на одной из улиц Питкяранты заметил полицейский. Юноша нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью.



Страж порядка пояснил, что в действиях злоумышленника усматривались признаки мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сотрудник полиции решил составить административный протокол и передать нетрезвого юношу законному представителю.



Тогда молодой человек ударил полицейского по голове и попытался сбежать. В момент задержания он нанес еще один удар кулаком полицейскому в лицо. По заключению эксперта причиненные сотруднику телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд, пишет пресс-служба Следкома Карелии. Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.