Нетрезвый мужчина ворвался в районный суд в Карелии

Мужчину задержали и передали полиции, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 9 октября, около 9.00 в Прионежский районный суд явился пьяный 27-летний мужчина. На месте он был задержан сотрудниками Росгвардии, прибывшими по сигналу тревоги, и передан полицейским.

В Питкяранте в этот же день в сетевом магазине на ул. Гоголя неадекватно вел себя 49-летний местный житель – ругался матом и мешал работать продавцам. Мужчина был задержан за мелкое хулиганство.