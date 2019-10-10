Нетрезвый мужчина ворвался в районный суд в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Мужчину задержали и передали полиции, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В среду, 9 октября, около 9.00 в Прионежский районный суд явился пьяный 27-летний мужчина. На месте он был задержан сотрудниками Росгвардии, прибывшими по сигналу тревоги, и передан полицейским.
В Питкяранте в этот же день в сетевом магазине на ул. Гоголя неадекватно вел себя 49-летний местный житель – ругался матом и мешал работать продавцам. Мужчина был задержан за мелкое хулиганство.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
09.10.2019, 13:00
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
Сегодня 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии