Нетрезвый водитель КамАЗа разъезжал по Карелии

За выходные дорожная полиция Пудожского района остановила трех пьяных водителей.

За выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Пудожа отстранили от управления трех нетрезвых водителей.



В воскресенье в 17.40 на автодороге «Семеново - лесозавод» инспекторы ГИБДД остановили водителя КамАЗа 1973 года рождения с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.



Административный протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ направлен в суд. Нарушение влечет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до двух лет.



В субботу в 01.59 на автодороге «Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож» инспекторы ДПС отстранили от управления водителя автомибиля Audi-80, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения.



В субботу в 21.18 в Пудоже, на улице Пионерской инспекторы ДПС отстранили от управления мотоциклом 40-летнего водителя, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный материал.