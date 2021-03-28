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В Карелии молодого водителя внедорожника, дважды севшего пьяным за руль, ждет наказание

Новости. Происшествия
10:45, 29 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Сотрудники ГИБДД остановили в Пряжинском районе нетрезвого водителя, уже привлекавшегося к ответственности за вождение в пьяном виде, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В воскресенье, 28 марта, в час ночи инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "Нива", 28-летний водитель которого был пьян. Проверку на трезвость при помощи алкотестера водитель не прошел.

Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автомобиль перемещен на штрафстоянку. Решение примет суд.

Всего автоинспекторами с начала года были отстранены свыше 40 водителей за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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