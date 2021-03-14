Нетрезвый водитель задержан на подъезде к Петрозаводску за повторную пьяную езду

Инспекторы ДПС недалеко от въезда в Петрозаводск задержали нетрезвого водителя, ранее лишенного прав за пьяную езду.

В воскресенье, 14 марта около 18 часов на 5 км автодороги "подъезд к Петрозаводску" автоинспекторы отстранили от управления автомобилем "Volkswagen Passat" нетрезвого водителя.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в ходе проверки нарушителя инспекторы выяснили, что 31-летний мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, нарушитель задержан.

На автомобилиста составили административные материалы за управление транспортным средством водителем, лишенным прав. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Нетрезвому водителю также предстоит понести наказание в рамках уголовного кодекса по ст. 264.1 УК РФ.