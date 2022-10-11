Нетрезвый житель Карелии без прав пошел на угон ради закуски

Преступление помогла раскрыть дорожная полиция Кондопожского района, сообщили в МВД Карелии.

Дежурный экипаж ДПС по Кондопожскому району заметил на дороге китайский внедорожник, водитель которого вел себя странно. Дорожные полицейские остановили автомобиль и выяснили, что машина водителю не принадлежит. На место они вызвали следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, нетрезвый водитель ранее встретил в одной из деревень Кондопожского района своего знакомого из Петрозаводска. Мужчины выпили, владелец внедорожника заснул. Тогда его деревенский товарищ решил съездить на его машине за припасами к столу. Водительских прав у него нет.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Кроме того, 42-летнего мужчину взяли под арест за пьяную езду без прав. Ему грозит до пяти лет колонии.