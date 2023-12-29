Неудачный старт привел к аварии на мосту в центре Петрозаводска

Легковушка врезалась в отбойник на Красноармейском мосту.

Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото последствия аварии на Красноармейском мосту в центре Петрозаводска.

Сам инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Легковой автомобиль в 14.48 выехал на улицу Красноармейская с Древлянской набережной. Но старт движения получился неудачным — машину занесло, и она врезалась в отбойник на мосту, чудом не задев другие автомобили, в том числе на встречной полосе.

Автомобиль в результате столкновения получил механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.