Невнимательный автовладелец в Петрозаводске лишился двух магнитол и куртки

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Мужчина забыл закрыть автомобиль, и его обокрали, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции по Петрозаводску с заявлением о краже обратился 32-летний горожанин. Он сообщил, что из его микроавтобуса похищены две автомагнитолы и куртка. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 25-летнего ранее судимого петрозаводчанина.
По версии следствия, ночью он обнаружил, что один из автомобилей на парковке не закрыт. Гражданин похитил всё ценное, на его взгляд, в машине имущество, чтобы затем перепродать. Подозреваемый успел сбыть одну автомагнитолу, затем был установлен полицейскими.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.
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