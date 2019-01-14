Невнимательный автовладелец в Петрозаводске лишился двух магнитол и куртки

Мужчина забыл закрыть автомобиль, и его обокрали, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску с заявлением о краже обратился 32-летний горожанин. Он сообщил, что из его микроавтобуса похищены две автомагнитолы и куртка. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 25-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, ночью он обнаружил, что один из автомобилей на парковке не закрыт. Гражданин похитил всё ценное, на его взгляд, в машине имущество, чтобы затем перепродать. Подозреваемый успел сбыть одну автомагнитолу, затем был установлен полицейскими.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.