Невролог объяснил, как определить продолжительность жизни мужчины по талии

Эксперт заявила, что по объему талии можно определить состояние здоровья мужчины.

Самый простой способ оценить продолжительность жизни мужчины по внешнему виду — измерить объем его талии. Об этом в передаче «Жить здорово» рассказали врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин, информирует РИА Новости.

По словам специалистов, выход за пределы одного метра в обхвате означает ожирение, что указывает на снижение главного мужского гормона — тестостерона.

«Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон — главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Талия до 94 сантиметров — здоровье хорошее, жизнь нормальная, тестостерон в норме. От 94 до 102 сантиметров — снижение тестостерона на 50 процентов. У мужчин с талией выше 102 сантиметров тестостерон снижен на 80-90 процентов», — рассказал невролог Шубин.

Специалисты порекомендовали мужчинам внимательно следить за уровнем этого гормона.