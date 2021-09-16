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Невролог объяснил, как определить продолжительность жизни мужчины по талии

Новости. Общество
21:30, 17 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Joenomias

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Эксперт заявила, что по объему талии можно определить состояние здоровья мужчины.

Самый простой способ оценить продолжительность жизни мужчины по внешнему виду — измерить объем его талии. Об этом в передаче «Жить здорово» рассказали врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин, информирует РИА Новости.

По словам специалистов, выход за пределы одного метра в обхвате означает ожирение, что указывает на снижение главного мужского гормона — тестостерона.

«Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон — главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Талия до 94 сантиметров — здоровье хорошее, жизнь нормальная, тестостерон в норме. От 94 до 102 сантиметров — снижение тестостерона на 50 процентов. У мужчин с талией выше 102 сантиметров тестостерон снижен на 80-90 процентов», — рассказал невролог Шубин.

Специалисты порекомендовали мужчинам внимательно следить за уровнем этого гормона.

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