Незаконную стоянку ликвидируют в крупном районе Петрозаводска

Администрация города требует убрать ограждения, установленные у стихийной парковки на Древлянке.
Владельцев шлагбаума, железобетонных блоков и ограждения в районе пересечения Лососинского шоссе и улицы Хейкконена просят убрать конструкции. Владельцы незаконной стоянки должны демонтировать самостоятельно.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 19 декабря.
Ранее мэрия предупредила о сносе незаконных гаражей в центре Петрозаводска.
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