Незаконные гаражи на Зареке и в центре Петрозаводска демонтируют

Для ликвидации незаконно установленных гаражей выделят дополнительные средства.

Администрация Петрозаводска демонтирует незаконно установленные гаражи в Центре и на Зареке, сообщили в паблике мэрии 15 сентября.



Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли решение о выделении дополнительных средств для ликвидации 60 незаконно установленных гаражей. Их перечень уже сформирован. В него вошли объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и ухудшающие облик Петрозаводска.

Ликвидацию незаконно установленных объектов планируется провести в Центре и на Зареке — на улицах Куйбышева, Анохина, Красной, Пушкинской, Володарского, Державина, Радищева, Коммунистов и Закаменском переулке.



Администрация планирует приступить к демонтажу в октябре. На фасадах самовольно установленных объектов уже разместили требования о демонтаже. Если собственник не выполнит его, работами займется администрация, после чего затраченные бюджетные деньги взыщут с нарушителя через суд.



В связи с этим горожанам необходимо проявлять бдительность, в случае размещения на гараже требования об освобождении земельного участка им нужно незамедлительно связаться с администрацией города и добровольно демонтировать незаконно установленный объект.



Телефон сотрудника администрации, ответственного за демонтаж несанкционированных объектов, — 71-35-39.