Незрячий поэт из Карелии под звуки кантеле расскажет о Родине

Творческая встреча Юрия Тихомирова пройдет в Национальной библиотеке Карелии.

Национальная библиотека Карелии приглашает всех на творческую встречу с Юрием Тихомировым «Моя Карелия, ты — дочь России» (12+). Об этом на своей странице написала писательница из Петрозаводска Яна Жемойтелите.

Встреча будет приурочена к Дню поэзии. Юрий Тихомиров выступит перед публикой с литературно-музыкальными композициями. Чтение стихов будет сопровождать игра на кантеле в исполнении заслуженной артистки Карелии и России Ирины Шишкановой.

«Будучи по стойкому убеждению патриотом своей страны, он обращается в своем творчестве именно к русским поэтам и писателям, любит наш глубоко смысловой фольклор. Как он сам говорит: „Многие люди сами себя ограничивают, не понимая прелести и красоты классической музыки, хороших текстов, не зная что такое настоящая поэзия! Ведь просто умело рифмуя слова, не станешь поэтом, тут нужен особый дар.“», — подчеркнула Яна Жемойтелите.

Встреча начнется в субботу, 25 марта, в 16.00 в Национально библиотеки Карелии.