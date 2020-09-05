Ни одной смерти от коронавируса в Карелии за сутки не зарегистрировано

За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 24 пациента, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 19 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 5 человек. Всего заболевших - 3316 человек.

Всего выздоровели 2572, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 24 человека: в Петрозаводске – 16, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Число умерших за время пандемии COVID-19 в Карелии составило 31 человек.

Находятся на самокарантине 928 человек (+4 за сутки).

В местах обсервации пребывают 23 человека.

Всего на 6 сентября проведено 151073 исследования на коронавирус.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 695,3 случая, по Северо-Западу – 698,9.