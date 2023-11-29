«Ни одной снегоуборочной машины», - на севере Карелии фура съехала в кювет

Очевидец показал последствия ДТП и заснеженную дорогу от Кеми до Лоухи.

Фотографии нечищенной заснеженной дороги и последствий дорожно-транспортного происшествия с фурой появились в сообществе «Подслушано в Лоухи».

Автомобилист сделал фотографии накануне в среду, 29 ноября.

«Ни одной снегоуборочной машины на расстоянии 150 км от Кеми до Лоухи», — написал автор снимков.

Как сообщил пользователь сети, на этом же участке он стал очевидцем 5 ДТП.