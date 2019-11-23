Жители района ТИЗ "Усадьба" заявили, что в течение 12 часов сидят без электричества, от наличия которого в их домах зависят отопление, свет и горячее водоснабжение.

Об этом сообщила читательница издания.

"Вот уже более 12 часов жители микрорайона ТИЗ "Усадьба" сидят без электричества. Операторы ОРЭС в ответ на наши вопросы смеют хамить. 051 никак не реагирует, администрация мер никаких не принимает. А у нас все на электричестве: соответственно, уже более 12 часов у нас ни света, ни воды, ни отопления", - написала жительница ТИЗ "Усадьбы" в редакцию "Столицы на Онего". Письмо было получено в субботу, в 12:40.

"Следует отметить, что в данном микрорайоне проживает очень много многодетных семей. Люди с детьми покидают микрорайон-кто к родственникам, кто в гостиницы", - добавила она.

В пресс-службе "ОРЭС - Петрозаводск" подтвердили, что в районе ТИЗ "Усадьба" произошло аварийное отключение электроэнергии в трансформаторной подстанции. ЧП зафиксировано в пять часов утра. На место выехала аварийная бригада. Как пояснили энергетики, сложность ремонтных работ заключается в том, что объект невозможно переключить на резервное питание.

"По высоковольтной части повреждение уже устранено, сейчас доустраняют по 0.4 кВ, это воздушка. Работают бригада кабельщиков, воздушников и сетевой район ... Сейчас только 379 трансформаторная подстанция осталась не подключена", - сообщили в пресс-службе компании.

В "ОРЭС - Петрозаводск" подчеркнули, что отключенные дома в ТИЗ "Усадьба" относятся к третьей категории строений, подключение которых по закону может занимать до 24 часов. Энергетики заявили, что постараются ликвидировать аварию в течение светлого времени суток.