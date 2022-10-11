«Ничего лишнего»: завораживающие виды запечатлел фотограф в Приладожье Карелии (ФОТО)

Карельская природа в национальном парке попала в объектив фотографа.
Фотограф Павел Ващенков запечатлел природу Карелии в нацпарке «Ладожские шхеры». Фотографии были опубликованы в официальном паблике национального парка.
«Воистину Красота — это когда нет ничего лишнего…» — охарактеризовали фото в паблике.
Ранее в заповеднике «Костомукшский» в фотоловушку попал лось.
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