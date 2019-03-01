12:17, 01 Марта 2019
"Ничего не болит" для многих значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу
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Между тем многие серьезные заболевания на ранних стадиях никак себя не проявляют, и обнаружить их можно лишь с помощью анализов. А успех лечения, как известно, напрямую зависит от своевременной диагностики.
Так давайте выясним, сколько надо потратить сейчас, для самой элементарной диагностики, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с дорогостоящим лечением и уймой медицинских препаратов.
Подробнее читайте здесь.
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