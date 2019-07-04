Подписаться
Новости. Общество
08:20, 04 Июля 2019
фото: Столица на Онего

"Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует дата-центр мирового уровня!"

Загрузка...

Компания "ДИСИЛЭБ" (DC Lab), которую правительство Карелии считает крупным инвестором, сообщила у себя на сайте, что уже построила в Надвоицах центр хранения и обработки данных мирового уровня.

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг.

По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра.

Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия.

Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует ЦХОД (центр хранения и обработки данных) мирового уровня!


рендер DC Lab

Сайт компании не сообщает, что такое TOZER, но не сложно предположить, что так с ошибкой было указано сокращение территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР. Странным показалось и то, что информация о дата-центре дана не в будущем, а в настоящем времени.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Аналитика

03.07.2019 16:00
Расследование
Облако в дырявых штанах 4
Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 1
03.07.2019 14:56
Депутаты об отзыве закона о "монетизации"
02.07.2019 16:57
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2019 12:35
Личное мнение
Про свободу и "колбасу" 2
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»