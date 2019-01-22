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Новости. Общество
17:08, 22 Января 2019
фото: "РСК-Петрозаводск"

Ничто не вечно под землей

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"Снегопад, ни пройти ни проехать, а у них опять ремонтные работы. Нельзя летом все починить?!" - возмущаются петрозаводчане, пытаясь обойти закрытую зону ремонтных работ АО "ПКС-Водоканал".

Почему же нельзя провести все работы в летний период? С этим вопросом мы обратились к Пикульскому Дмитрию Викторовичу, начальнику сектора насосных станций и сетей. "Так исторически сложилось, - поясняет Дмитрий Викторович, - что большая часть водопроводных и канализационных сетей в нашем городе выполнена из чугуна". Действительно, пик строительства многоквартирных домов в Петрозаводске пришелся на 50-60е годы прошлого столетия, в то время  высокопрочных полимеров, которые существуют сейчас, просто не было. "Чугун – хрупкий материал, неустойчивый к поперечной деформации", - продолжает рассказывать начальник сектора насосных станций и сетей. "Наши почвы неустойчивы, выпадает много осадков, под землей постоянное движение вод, особенно в холодное время года. То все промерзает, то тает, набухает от избыточной влаги. Чугунные трубы не выдерживают, появляются трещины. Кроме того, чугун подвержен коррозии, материал истончается".

Природные процессы невозможно контролировать, поэтому работа "РСК-Петрозаводск" не прерывается на выходные и праздничные дни, бригады выходят даже ночью. Как только возникает повреждение, оно устраняется в срочном порядке. Устанавливаются трубы из высокопрочных полимеров, которые прослужат не менее пятидесяти лет. А вот плановые работы по замене старых коммуникаций как раз проводятся по графику в теплое время года.

Создание прочных и надежных инженерных сетей – одно из главных направлений работы "РКС – Петрозаводск" и общее дело всех горожан. Вовремя оплаченные счета за коммунальные услуги – это ваш вклад в строительство новых коммуникаций. Быть добросовестным потребителем, значит, вкладываться в будущее своего города, создавать комфортные условия жизни следующих поколений.

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