"Никаких свободных художников": вопрос о "зарплатных" депутатах расколол парламент Карелии

Парламент Карелии сегодня обсуждал инициативу закрепить в Конституции республики право любого депутата работать на постоянной основе, то есть получать зарплату из бюджета.

Согласно проекту поправки, предлагалось изменить действующее положение, по которому часть народных избранников работает на постоянной основе, а остальные совмещают депутатскую деятельность с другой работой. Сторонники поправки предложили изменить правила, чтобы депутаты могли сами выбирать, на какой основе им работать.

"Я считаю, что депутаты все обладают равными правами…Все имеют мандат от избирателей - что одномандатные округа, что по партийным спискам, но права одинаковые….Написал заявление – и работает на постоянной основе. Я гарантирую, что если пойду на следующие выборы, я не буду работать на постоянной основе. Я не о себе забочусь, а о равных правах прежде всего…", - заявил депутат Виктор Степанов. Чем закончилась дискуссия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".