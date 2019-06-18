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Новости. Общество
10:29, 18 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Николай Черненко: "Дерево дружбы перестало вписываться в исторический момент"

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Председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко высказал свою позицию по вопросу установки стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Николай Черненко, комментируя вопрос выбора места для установки стелы воинской славы в Петрозаводске, отметил, что администрация города "поступила мудро", опросив все категории граждан.

"Ветеранские организаций собирались на расширенном президиуме, на котором было принято решение о том, что стела должна стоять где-то на площади Кирова, не трогая памятник Кирову, - заявил Николай Черненко. - Мы просили, чтобы архитекторы разобрались и посмотрели как профессионалы, где ее можно поставить. Отдельные архитекторы с этим согласились и вместе с нами работали".

Конечно, по словам председателя Совета ветеранов Карелии, идеальным было место на бульваре Победы, где рядом расположена улица Маршала Жукова, и уже установлена птица счастья и обелиск городов-героев.

"Там стоит птица счастья, вокруг которой капсулы с землей всех городов-героев, здесь были бы и капсулы с землей городов воинской славы – это было бы здорово, но не получилось", - сказал Черненко. – А в парке Победы (за Музыкальным театром - ред.) невозможно поставить, потому что там объекты гражданской обороны".

Черненко настаивает, что решение установить стелу воинской славы рядом с площадью Кирова вместо Дерева дружбы – единственно правильное.

"Стела "Город воинской славы" - это удивительное сооружение, как орден, ему должны отдаваться воинские почести, четыре раза в год должны быть салюты, - объяснил Николай Черненко. - Только на этой площади можно это сделать, ни в ямке у ОТЗ, ни у бывшего дома культуры ОТЗ".

Черненко считает, что Дерево дружбы "больше не вписывается в исторический момент".

"Когда ставили Дерево дружбы, не спрашивали мнения горожан. Его взяли и поставили. Оно стояло до той поры, пока не стало не вписываться в исторический момент, - заявил председатель Совета Ветеранов Черненко. - Этот памятник должен стоять у администрации города Петрозаводска. Там архитекторы пусть посмотрят, найдут место и определят его".

По поводу того, что при установке стелы "Город воинской славы" на месте Дерева дружбы может быть утрачена часть деревьев с Аллеи городов-побратимов, Николай Черненко не переживает, потому что считает это задачей архитекторов.

"Я не архитектор, я говорю с политической точки зрения, и экономической, и с точки зрения того устава, который должен соблюдаться при установке этой стелы, - сказал Черненко, - а как аллею сохранить, пусть прорабатывают проект архитекторы".

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Комментарии

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Штази
2019-06-18 11:38:13
В нашем городе давно всё решают не архитекторы, а политики. Одни политики сносили храмы, как объекты переставшие вписываться в исторический контекст, а на их месте ставили памятники другим политикам, потом другие политики рядом ставили памятники дружбе-фройндшафт, а теперь третьи политики всё опять переделывают по-новому. Может, лучше сразу таких политиков отправлять на свалку истории?
Valentina Vonti
2019-06-18 11:34:53
Стелу установить при въезде в гор. Петрозаводск- будет красиво и символ"Город воинской славы" всем на радость и сносить ничего не надо.
Сергей
2019-06-18 11:46:26
Valentina Vonti, Правильно, на привокзальной площади!
User
2019-06-18 11:33:26
Не до дружбы тут, когда кругом враги.
goo
2019-06-18 11:32:52
Один из основных кукловодов мэрии.
Негодяй
2019-06-18 11:00:49
С политической и экономической точки зрения, история перестала вписываться в исторический момент. Зато в городе есть много кого, кто с радостью под этот момент прогнется.
Американец
2019-06-18 11:00:48
скорее Черненко не вписывается в текущие события, а так хочется быть еще нужным. Но впрягся не туда и не за тех.
Сергей
2019-06-18 10:59:15
Правильно, Серый! Не вписывается памятник Ленину на святом месте Петра 1- создателю города! Вот это точно!
Серый
2019-06-18 10:52:28
"больше не вписывается в исторический момент". - интересное дело. Так нам что, теперь все памятники корректировать в соответствии с существующей политической обстановкой? Тогда надо и Ленина с Кировым убрать, и улицы переименовать в честь современных "героев".
Негодяй
2019-06-18 11:22:48
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