Николай Черненко: "Дерево дружбы перестало вписываться в исторический момент"

Председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко высказал свою позицию по вопросу установки стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Николай Черненко, комментируя вопрос выбора места для установки стелы воинской славы в Петрозаводске, отметил, что администрация города "поступила мудро", опросив все категории граждан.

"Ветеранские организаций собирались на расширенном президиуме, на котором было принято решение о том, что стела должна стоять где-то на площади Кирова, не трогая памятник Кирову, - заявил Николай Черненко. - Мы просили, чтобы архитекторы разобрались и посмотрели как профессионалы, где ее можно поставить. Отдельные архитекторы с этим согласились и вместе с нами работали".

Конечно, по словам председателя Совета ветеранов Карелии, идеальным было место на бульваре Победы, где рядом расположена улица Маршала Жукова, и уже установлена птица счастья и обелиск городов-героев.

"Там стоит птица счастья, вокруг которой капсулы с землей всех городов-героев, здесь были бы и капсулы с землей городов воинской славы – это было бы здорово, но не получилось", - сказал Черненко. – А в парке Победы (за Музыкальным театром - ред.) невозможно поставить, потому что там объекты гражданской обороны".

Черненко настаивает, что решение установить стелу воинской славы рядом с площадью Кирова вместо Дерева дружбы – единственно правильное.

"Стела "Город воинской славы" - это удивительное сооружение, как орден, ему должны отдаваться воинские почести, четыре раза в год должны быть салюты, - объяснил Николай Черненко. - Только на этой площади можно это сделать, ни в ямке у ОТЗ, ни у бывшего дома культуры ОТЗ".

Черненко считает, что Дерево дружбы "больше не вписывается в исторический момент".

"Когда ставили Дерево дружбы, не спрашивали мнения горожан. Его взяли и поставили. Оно стояло до той поры, пока не стало не вписываться в исторический момент, - заявил председатель Совета Ветеранов Черненко. - Этот памятник должен стоять у администрации города Петрозаводска. Там архитекторы пусть посмотрят, найдут место и определят его".

По поводу того, что при установке стелы "Город воинской славы" на месте Дерева дружбы может быть утрачена часть деревьев с Аллеи городов-побратимов, Николай Черненко не переживает, потому что считает это задачей архитекторов.

"Я не архитектор, я говорю с политической точки зрения, и экономической, и с точки зрения того устава, который должен соблюдаться при установке этой стелы, - сказал Черненко, - а как аллею сохранить, пусть прорабатывают проект архитекторы".