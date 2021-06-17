Николай Черненко, Клавдия Нюппиева и Вера Ермакова прокомментировали закон «О детях войны в Республике Карелия»

Сегодня Заксобрание республики в окончательном чтении приняло закон, устанавливающий особый статус и меры поддержки для граждан, родившихся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Напомним, инициативу в карельский парламент внесла фракция «Единой России». Подписи под законопроектом также поставили депутаты из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».

Для новой льготной категории законом предусмотрены удостоверения, нагрудные знаки, единовременная выплата в размере 1000 рублей, внеочередной прием в государственных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в Госпитале для ветеранов войн, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры республики.

«Дети войны пережили тяжелое время войны, оккупации и эвакуации. В послевоенное голодное время дети активно восстанавливали страну. Отрадно, что в Карелии принимается сейчас этот закон. Статус по праву должны получить узники, ветераны и дети, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны», — прокомментировала руководитель Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Клавдия Александровна Нюппиева.

«Все — дети войны, узники, блокадники — пережили ужас войны, поэтому очень хорошо, что в Карелии закон о детях войны принят. Проект закона долго обсуждался на разных уровнях, я всецело за его принятие. 22 июня будет 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Я родилась в 1941 году, когда блокада уже началась. Будучи ребенком, очень хорошо помню, что мы жили в голоде, разрухе, испытывая тяготы военного времени. Конечно, дети войны заслуженно получают официальный статус», — прокомментировала председатель петрозаводской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вера Александровна Ермакова.

Руководитель Совета ветеранов республики Николай Павлович Черненко отметил, что закон является долгожданным. «Дети сопереживали стране, потеряли родных и близких. Им нужен официальный статус, так как они — участники событий тяжелого военного времени, их заслуги должны быть отмечены государством. Нужно поддержать ветеранов и успеть сказать им спасибо. Мы очень рады, что закон принят и признательны депутатам за работу», — сказал Николай Павлович Черненко.