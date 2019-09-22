Николай Фоменко скрывает своего пятого ребенка

57-летний актер и музыкант Николай Фоменко признался, что воспитывает уже пятерых детей.

Во время презентации книги "Афоризмы и анекдоты" один из поклонников поинтересовался у Николая Фоменко, как у него складывается ситуация на личном фронте. "Ну как может быть с любовью? У меня же пятеро детей!", – цитируют артиста "Дни.ру".

Журналисты были ошарашены признанием актера. Согласно официальной биографии, у Николая Фоменко четверо детей. На дальнейшие расспросы присутствующих о пятом наследнике актер отказался отвечать.

Известно, что первая супруга артиста Елена Лебедева родила ему дочь Екатерину. Третья жена Мария Голубкина подарила исполнителю дочь Анастасию и сына Ивана. Вместе с четвертой супругой Наталией Кутобаевой музыкант воспитывает сына Василия.

В окружении Николая Фоменко информацию о пятом ребенке подтвердили. Как рассказал анонимный источник, наследника родила нынешняя жена актера в 2017 году. Однако близкий друг семьи отказался назвать журналистам пол и имя малыша, пишет "Экспресс газета".