Николай Патрушев и Артур Парфенчиков дали старт модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода

К 2024 году на базе предприятия планируют построить цифровую верфь.

Сегодня в Петрозаводске состоялась торжественная церемония закладки капсулы в знак начала строительства объектов глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. В церемонии приняли участие Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, глава Карелии Артур Парфенчиков, директор завода Владимир Майзус, представители федеральных ведомств и организаций.

Решение о модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, возглавлявшего Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

«Еще недавно, готовясь к празднованию столетия Республики Карелия, мы решали вопрос о возобновлении работы Онежского завода, а сегодня переходим к его модернизации, созданию принципиально нового и современного предприятия. Проект не имеет аналогов, − сказал Николай Патрушев. − Хотел бы отметить целенаправленную и слаженную работу Министерства транспорта России, Федерального агентства морского и речного флота, а также федерального государственного унитарного предприятия „Росморпорт“. Всемерная поддержка оказывается заводу Главой республики Артуром Олеговичем Парфенчиковым и всеми органами Республики Карелия, которые имеют к этому отношение».

Проект модернизации разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с акционерным обществом «Центр технологии судостроения и судоремонта» и проектной фирмой «Союзпроектверфь». Работы по проектированию профинансированы федеральным предприятием «Росморпорт».

До 2024 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе планируется провести глубокую модернизацию с созданием цифровой верфи. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота.

В рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов площадью более 25 тысяч квадратных метров, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, очистных сооружений. Кроме того, реконструируют существующий стапель. Для управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.

Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.

«В Петрозаводске начинается строительство самой современной, передовой верфи в России. Хочется выразить искреннюю благодарность Николаю Платоновичу Патрушеву, который, возглавляя комиссию по подготовке к празднованию столетия республики, сделал все, чтобы возродить сам завод. Мы отпраздновали столетие республики, а импульс который дан комиссией, продолжается: начинаются новые стройки, рождаются новые проекты», − отметил Артур Парфенчиков.

Постановлением правительства России на реализацию проекта предусмотрены 5,1 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. В конце 2021 года предприятию выделено 1,3 млрд руб. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в декабре с «Военно-строительной компанией».

В честь официального начала строительства объектов глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода участники церемонии заложили памятную капсулу, внутрь которой на электронном носителе помещена цифровая 3D модель завода после его модернизации.