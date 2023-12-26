«Низкий поклон мужеству и подвигу!» — в ходе СВО погибли двое жителей Пудожского района Карелии

На спецоперации погибли Савинов Андрей Михайлович и Кужаров Владимир Александрович.

О гибели уроженцев Карелии сообщил глава Пудожского района Алексей Зубов.

В ходе СВО погибли наши земляки — Савинов Андрей Михайлович и Кужаров Владимир Александрович.



«Вечная память героям! Низкий поклон мужеству и подвигу! Самые искренние соболезнования родным и близким…» — написал в своем профиле в социальной сети глава Пудожского района.



Траурная церемония прощания с Андреем Савиновым состоится 29 декабря в 13.00 в поселке Кубовский сплавучасток.

Прощание с Владимиром Кужаровым проходит в четверг, 28 декабря, с 12.00 часов у траурного зала Пудожа.