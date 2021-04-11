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Низкий рейтинг Карелии по развитию малого бизнеса опроверг оптимизм Минэкономразвития

Новости. Экономика
14:22, 12 Апреля 2021
фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Количество занятых в малом и среднем бизнесе в Карелии сократилось в 2020 году, несмотря на оптимистичную статистику о росте числа субъектов МСП.

О ситуацию в этих сегментах бизнеса говорит исследование РИА Новости, составившего рейтинг регионов России по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, использовалась доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общей численности рабочей силы по итогам января-сентября 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество работающих в малом и среднем бизнесе в Карелии сократилось на 4% - до 46 тыс. человек. Доля работников, занятых в этих сегментах, составила 15,1%.

В итоге Карелия заняла 29 место в рейтинге. По всем показателям ситуация в республике соответствует средней по стране.

Ранее министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев оптимистично оценил итоги 2020 года для развития малого и среднего бизнеса.

Что он сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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