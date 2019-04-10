Нюша опубликовала "горячие" фото в откровенном наряде

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Певица Нюша приняла участие в съемке для модного глянца и поделилась кадром с новой фотосессии.
На снимке артистка позирует с непривычной для себя мокрой укладкой и в кожаной куртке на голое тело, пишет lady.
Не всем поклонникам понравилась откровенная съемка: "Не впечатляет... Это должно быть в личном, а не на показ", "Зачем оголилась?", "Что ж так скромно! Почему бы сразу все не показать!", "Какой-то прототип Водонаевой. Даже ногти ее", — расстроились фанаты.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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