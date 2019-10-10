Нюша призналась, что хотела бы увеличить грудь

Певица удивила поклонников признанием в том, что хотела бы скорректировать свою внешность с помощью пластики.

Нюша побывала на YouTube-шоу "Макарена", где ответила на провокационные вопросы о красоте. Артистка откровенно рассказала о том, как относится к попыткам девушек "улучшить" себя. По мнению Нюши, желание быть привлекательной –естественно. Исполнительница привела в пример собственное увлечение фоторедакторами, пишет Cosmopolitan.

"Я – девочка, мне хочется быть красивой. И у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Я не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой", – высказалась звезда.

Как оказалась, Нюша недовольна своей фигурой. Звезда сообщила, что, если бы у нее был шанс изменить в себе что-то, это был бы бюст.



"Я бы увеличила себе грудь", – заявила исполнительница.



Нюша не стала раскрывать размер своей мечты. Она отметила, что ей нужно сначала "примерить" эту грудь, а только потом решить, хорошо ли она смотрится.