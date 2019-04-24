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Новости. Культура
14:41, 24 Апреля 2019
фото: Oleg Semenenko / kizhi.karelia.ru

"Ночь музеев" пройдет на острове Кижи

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Хотите первыми увидеть Преображенскую церковь после завершения реставрации сруба? Музей "Кижи" приглашает провести "Ночь музеев" на заповедном острове! Только 18 мая участие в выездной программе – по специальной цене!

В 2019 году завершена реставрация сруба Церкви Преображения Господня, жемчужины деревянного зодчества России, полностью восстановлен облик храма, разобраны строительные леса, и церковь предстанет посетителям во всей красе! Вы будете первыми туристами, кто увидит обновлённые  главки Преображенской церкви.  

Стоимость программы – 2300 руб./чел. для взрослых, и 2100 руб./чел.  для детей до 12 лет. В стоимость включены: проезд до острова Кижи и обратно, экскурсионная и интерактивная программа, чай и угощения.

В программе "Кижские преображения", в рамках акции "Ночь в музее":

- Уникальная интерактивная экскурсия, которая посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья

- Знакомство с приемами и секретами плотницкого мастерства, мастер-классы

- Ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора"

- Викторина, призы для самых эрудированных

Отправление – от речного вокзала г. Петрозаводска 18 мая в 13.15, 13.30

Билеты можно приобрести он-лайн на сайте музея-заповедника "Кижи".

Справки по телефонам: (8142) 79-98-77 (рабочие дни, с 09:00 до 17:00) и +7-921-224-53-58.

Не проспите Ночь музеев! Добро пожаловать на остров Кижи!

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