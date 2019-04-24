"Ночь музеев" пройдет на острове Кижи

Новости по теме
Хотите первыми увидеть Преображенскую церковь после завершения реставрации сруба? Музей "Кижи" приглашает провести "Ночь музеев" на заповедном острове! Только 18 мая участие в выездной программе – по специальной цене!
В 2019 году завершена реставрация сруба Церкви Преображения Господня, жемчужины деревянного зодчества России, полностью восстановлен облик храма, разобраны строительные леса, и церковь предстанет посетителям во всей красе! Вы будете первыми туристами, кто увидит обновлённые главки Преображенской церкви.
Стоимость программы – 2300 руб./чел. для взрослых, и 2100 руб./чел. для детей до 12 лет. В стоимость включены: проезд до острова Кижи и обратно, экскурсионная и интерактивная программа, чай и угощения.
В программе "Кижские преображения", в рамках акции "Ночь в музее":
- Уникальная интерактивная экскурсия, которая посвящена традиционной культуре и архитектуре русских Заонежья
- Знакомство с приемами и секретами плотницкого мастерства, мастер-классы
- Ароматный горячий чай из кижских трав, "каша из топора"
- Викторина, призы для самых эрудированных
Отправление – от речного вокзала г. Петрозаводска 18 мая в 13.15, 13.30
Билеты можно приобрести он-лайн на сайте музея-заповедника "Кижи".
Справки по телефонам: (8142) 79-98-77 (рабочие дни, с 09:00 до 17:00) и +7-921-224-53-58.
Не проспите Ночь музеев! Добро пожаловать на остров Кижи!
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии