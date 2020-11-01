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Ночь онлайн-искусств пройдет в театре кукол Карелии

Новости. Культура
17:40, 02 Ноября 2020
фото: © kidsreview.ru
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Традиционная культурно-образовательная акция "Ночь искусств" состоится в Театре кукол Карелии в онлайн-формате.

Ночь искусств уже давно стала для зрителей театра традиционным и ожидаемым событием. Изначально одной из главных идей Ночи искусств была доступность. А что может быть более доступным в наше время, чем интернет, считают в театре.

Девиз Ночи искусств – "Искусство объединяет". Цель "Ночи искусств" – максимальное сокращение дистанции между искусством и зрителем. Если раньше Театр кукол Карелии, как и другие учреждения культуры, открывал свои двери в самое темное и таинственное время суток, то в этот раз онлайн-программа будет доступна для тех, кто не спит, до самого утра.

В этом году акция "Ночь искусств" в Театре кукол Карелии включает в себя две актерских инициативы: онлайн-экскурсию по театру актеров Олега Романова и Владислава Тимонина и номер "Теневой театр" актрисы Екатерины Швецовой. В этот вечер можно будет, как обычно, заглянуть за кулисы, и, возможно, увидеть то, чего прежде никогда не видели.

Ранее сообщалось, что 3 ноября впервые у стен музея в Петрозаводске пройдет спектакль-променад.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-02 18:41:34
Широко выпучив глаза и раскрыв рот, слизали с Запада очередное извращение. Когда будет своя идеология?
однозначно
2020-11-02 18:17:18
Нормальные люди ночью спят.
Гость
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