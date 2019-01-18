Ночью 19 января в Карелии сильно подморозит

О погоде на 19 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 19 января будет облачная с прояснениями погода. Временами выпадет небольшой дождь. На дорогах снежный накат.

Ветер западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -12,-14, днем опустится до -11.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат.

Ветер на юге – западный, северо-западный. Днем на севере – северо-западный, северный умеренный.

Температура ночью -10,-15 градусов, местами опустится до -24. Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. Местами похолодает до -16 градусов.