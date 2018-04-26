Ночью 27 апреля в Карелии похолодает до -2

О погоде на 27 апреля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 апреля будет облачно с прояснениями.

Днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман.

В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до -2, +3, днем воздух прогреется до +6, +11 гардусов.