Ночью 27 апреля в Карелии похолодает до -2

По теме
Загрузка...
О погоде на 27 апреля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 27 апреля будет облачно с прояснениями.
Днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит 0, +2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман.
В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный, на севере северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до -2, +3, днем воздух прогреется до +6, +11 гардусов.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
24.04.2018, 13:27
Аналитика
Сегодня 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
25.04.2018 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
Сегодня 16:44
Комментарии