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Ночью 7 августа в Карелии похолодает до +3°С

Новости. Погода
17:00, 06 Августа 2021
фото: © rawpixe / freepik

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О погоде на 7 августа сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 августа, в субботу, будет переменная облачность. Без существенных осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем воздух прогреется до +18, +20°С. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать.

В районах республики также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11°С, местами до +3°С, днем потеплеет +18, +23°С.

 
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