Ночью 7 августа в Карелии похолодает до +3°С

О погоде на 7 августа сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 августа, в субботу, будет переменная облачность. Без существенных осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ветер восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем воздух прогреется до +18, +20°С. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать.
В районах республики также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный.
Ночью похолодает до +6, +11°С, местами до +3°С, днем потеплеет +18, +23°С.
Комментарии