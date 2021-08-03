Ночью 7 августа в Карелии похолодает до +3°С

О погоде на 7 августа сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 августа, в субботу, будет переменная облачность. Без существенных осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +12°С, днем воздух прогреется до +18, +20°С. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет слабо падать.

В районах республики также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по южным районам местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный.

Ночью похолодает до +6, +11°С, местами до +3°С, днем потеплеет +18, +23°С.