Ночью на севере Карелии сгорела баня

Восемь пожарных тушили сегодня частную баню в деревне Шижня Беломорского района.

По сообщению МЧС Карелии, пожар произошел в 00:34 у дома №72 по улице Степанова в деревне Шижня. В тушении частной бани приняли участие пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе восьми человек (две единицы техники). Пожар был ликвидирован в 01:15.

Накануне вечером, 2 января в 18:33, в поселке Кепа Калевальского района загорелась хозяйственная постройка. На тушение пожара у дома №2 по улице Комсомольская у сотрудников МЧС ушло менее 20 минут.