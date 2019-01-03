Ночью на севере Карелии сгорела баня

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Восемь пожарных тушили сегодня частную баню в деревне Шижня Беломорского района.
По сообщению МЧС Карелии, пожар произошел в 00:34 у дома №72 по улице Степанова в деревне Шижня. В тушении частной бани приняли участие пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе восьми человек (две единицы техники). Пожар был ликвидирован в 01:15.
Накануне вечером, 2 января в 18:33, в поселке Кепа Калевальского района загорелась хозяйственная постройка. На тушение пожара у дома №2 по улице Комсомольская у сотрудников МЧС ушло менее 20 минут.
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