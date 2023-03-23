Ночью огонь уничтожил отечественный автомобиль в поселке Карелии

В поселке Паданы Медвежьегорского района ночью загорелся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь на пятницу, 24 марта, в 2.35, в поселке Паданы Медвежьегорского района произошел пожар в автомобиле LADA Kalina.
В результате возгорания огнем повреждены моторный отсек и приборная панель.
Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС республики.
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