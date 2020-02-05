Ночью в четверг Карелию завалит снегом

О погоде на 6 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью и днем задержится на показателях -8, -10 градусов.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается сильный снег, днем – небольшой. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, ночью на юге – юго-западный умеренный.



Ночью будет -8, -13 градусов, при прояснениях подморозит до -18. Днем будет -6, -11 градусов, на севере – -14.