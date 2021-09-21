Ночью в четверг температура в Карелии упадет до -5°С

Специалисты Гидрометцентра Карелии составили прогноз погоды на 23 сентября.

В Петрозаводске 23 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем до +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, на севере южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до -5°С, местами до +4°С, днем поднимется до +6, +11°С.