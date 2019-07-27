Ночью в Карелии девять пожарных тушили жилой дом

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Пожар произошел ближе к полуночи в Сегеже.
По сообщению МЧС Карелии, в 23:10 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (9 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в доме 12А по ул. Маяковского. На тушение возгорание ушло 15 минут.
Чуть ранее, в 19:55, на пожар выезжали сотрудники МЧС Пряжинского района. Горела хозпостройка в поселке Чална, у дома 3А по улице Шоссейной. В 20:10 пожар был ликвидирован.
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